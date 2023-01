Meloni: «Allargamento ai Balcani sia tra le priorità dell’Ue»

(Agenzia Vista) Roma 24 gennaio 2023 “Non possiamo fermarci alle misure economiche nei Balcani, l’Ue deve sviluppare una nuova visione della Regione e metta l’allargamento ai Balcani occidentali tra le sue priorità, non possono stare fuori dalla casa comune europea. L’Italia si batterà in prima linea affinché il processo di integrazione dei Balcani possa proseguire con slancio e determinazione”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggi alla Conferenza Nazionale “L’Italia e i Balcani Occidentali: crescita e integrazione”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it