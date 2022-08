Notte di San Lorenzo, ecco quando ci sarà il picco di stelle cadenti

Agosto, per i più romantici, vuol dire solo una cosa: notte di San Lorenzo. Come ogni anno è impossibile non aspettare con trepidazione il momento in cui potremo guardare il cielo in cerca delle stelle cadenti. A loro affidiamo speranze e desideri per i mesi a venire, e ogni anno la magia si ripete senza perdere mai il suo fascino. Ma sapete quando è il periodo migliore per osservarle? Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

