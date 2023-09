Ottobre mese prevenzione tumore al seno, Maria Grazia Cucinotta: «Farla salva la vita»

(Adnkronos) - La cultura può aiutare la cura e la prevenzione? "Assolutamente sì, perché ricordare alle donne di fare gli screening per il cancro al seno è importante e può salvare la vita. Con la Komen sono 23 anni che lo ripeto, il tumore al seno se preso in tempo può guarire completamente". Così all'Adnkronos Salute Maria Grazia Cucinotta, madrina di Komen Italia, oggi a Roma per la presentazione al ministro della Cultura della campagna 'La Prevenzione è il nostro Capolavoro' nel mese (ottobre) internazionale della lotta ai tumori del seno.