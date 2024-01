Picasso, presentato a Napoli il libro di Nicolucci

È stato presentato all’Archivio di Stato di Napoli “Pablo Picasso. Lo straordinario ladro della pittura”. Il dibattito sul libro scritto dal professore Roberto Nicolucci è stato introdotto dalla direttrice dell’Archivio di Stato Candida Carrino e ha visto l’intervento di Augusto Guarino, professore di Letteratura Spagnola e Pro-Rettore Vicario dell’Università di Napoli L’Orientale e di Stefano Causa, professore di Storia dell’Arte moderna e contemporanea dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. “Picasso è un manuale di Storia dell’Arte, – ha sottolineato l’autore Roberto Nicolucci - chi studia il grande artista spagnolo viene a contatto con l’antico, con la struttura gotica, con i grandi spagnoli del ‘600, con Paul Cezanne e con Caravaggio. Insomma Picasso è un attivatore di potenza”. Nella sua presentazione l’editore-autore ha ricordato le parole utilizzate da Italo Calvino, che ha conosciuto di persona Pablo Picasso, per descriverlo: “Picasso è uno straordinario ladro dell’arte. Ma tutti i grandi maestri sono ladri matricolati…”. “Tutta la storia figurativa è riassunta e reinventata da Picasso, – ha dichiarato il professore Causa un grande ladro e manipolatore di immagini. Nicolucci è riuscito con coraggio a ripensare al percorso di Picasso in un libro che sembra un divertissement ma invece è ricco di piste e nuovi nessi”. La postfazione del libro è stata scritta dal professore Guarino: “Picasso è l’artista per antonomasia del ‘900. La sua arte era un segnale forte per la società, ha aiutato lo sviluppo della cultura in tanti ambiti anche nella letteratura, come hanno capito tanti autori di quel periodo”. Il libro è stato presentato nella sala Catasti dell’Archivio di Stato, a pochi passi dalla mostra dal titolo “Pasiòn Picasso”. “In poche settimane abbiamo accolto 32mila visitatori – ha dichiarato la direttrice Carrino – in un percorso tra documenti storici e digitali, passando per la realtà virtuale. La presentazione di oggi, con il bel libro del professore Nicolucci, rientra in questo percorso per fare scoprire a tutti la grandezza del genio spagnolo”.