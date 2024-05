Imbrattato il murale di Meloni a Milano: «Sei pro-vita e lasci morire gli immigrati»

EMBED

(Agenzia Vista) Milano, 1 maggio 2024 In occasione dell’1 maggio è stato imbrattato il murale di Giorgia Meloni, realizzato da pochi giorni in via Montenapoleone a Milano. Lo stesso murale, di aleXsandro Palombo, ritraeva la premier in stile Marilyn Monroe in 'Quando la moglie è in vacanza’, con slip con la bandiera dell’Europa e tatuaggio della fiamma tricolore. “È un insulto a Marilyn, ti consideri pro-vita ma lasci gli immigrati morire in mare!”, la scritta apparsa nella mattina dell’1 maggio accanto al volto di Meloni con una “X” sulla bocca. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev