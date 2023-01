Principessa Charlene, polemiche per il primo video del 2023: quel dettaglio sui figli

Anche la Principessa Charlene e Alberto di Monaco hanno divulgato il loro messaggio di auguri per il l'anno nuovo e nel video compaiono anche i due piccoli figli della coppia, i gemelli Jacques e Gabriella. Charlene è apparsa con indosso un abito lungo chiaro, senza maniche e ricamato in cotone lurex, realizzato dal brand svizzero Akris, Alberto invece con completo blu e giacca e cravatta. Qualcuno però si è soffermato sui look indossati da due bambini, ritenuti da alcuni troppo cupi e scuri. Jacques indossava un completo nero con camicia bianca, Gabriella un abito grigio scuro. Per molti utenti, che hanno commentato il primo video del 2023 della famiglia reale di Monaco sui social, il look è risultato molto serio e da adulti, mentre avrebbero preferito vedere Jacques e Gabriella indossare colori più vivaci.

Foto Kikapress; music Summer from Bensound.com