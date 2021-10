Roma, prima uscita in Tricolore per il neosindaco Gualtieri: «Un onore e una responsabilità»

(LaPresse) La deposizione di una corona d'alloro all'Altare della Patria è stata l'occasione per la prima uscita istituzionale con la fascia Tricolore per il neosindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino ha indossato il vessillo sul piazzale antistante il Monumento, aiutato dal cerimoniale del Campidoglio. Poco dopo la cerimonia, prassi per ogni nuovo sindaco della Capitale, Gualtieri ha avvicinato un gruppo di cittadini in piazza Venezia dove è stato accolto da applausi ma anche da un'esortazione: «Adesso tocca pedalare». Indossare la fascia tricolore «è un grandissimo onore e una grandissima responsabilità», ha detto il sindaco.