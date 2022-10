San Giuliano di Puglia, il ricordo della strage nel ventennale del crollo

(LaPresse) - La campana del cimitero di San Giuliano di Puglia ha scandito i 28 rintocchi per i 27 bambini e la maestra uccisi dal crollo della scuola esattamente 20 anni fa. Alla presenza delle massime autorità istituzionali e militari e del capo della protezione civile Fabrizio Curcio si è tenuta la cerimonia per la giornata della memoria in un clima di grande commozione. Poi il corteo in memoria delle vittime è partito dal cimitero, dopo il rituale dei rintocchi dedicati a ognuno dei bambini che hanno perso la vita sotto la loro scuola e alla maestra, diretto al parco della memoria, il memoriale inaugurato nel 2011 che è il più importante esempio italiano di architettura del dolore. Decine e decine le associazioni e i corpi di vigili del fuoco, carabinieri, finanza in corteo con le corone di fiori.