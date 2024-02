Sgarbi si dimette da sottosegretario: «Sono due ore che medito se farlo o no»

(Agenzia Vista) Milano, 2 febbraio 2024

«È un colpo di teatro, sono due ore che medito se farlo o se non farlo». A dirlo è Vittorio Sgarbi, intervenendo alla sesta edizione de La Ripartenza presso il Centro Congressi della Fondazione Cariplo. La legge «consente che io, attraverso il Tar, indichi quelle cose che ho detto ossia che non può essere in conflitto di interessi chi non ha un lavoro, chi non fa l'attore, chi non fa il professore, chi è in pensione come professore e come sovrintendente. Io ho fatto occasionalmente, le occasioni possono anche essere quotidiane, conferenze come questa». Questa conferenza, «secondo quello che l'Antitrust mi ha inviato, sarebbe incompatibile, illecita, fuorilegge». Quindi, «per evitare che tutti voi siate complici di un reato, io parlo da questo momento libero del mio mandato di sottosegretario. Avete comunque un ministro e altri sottosegretari e io - ha concluso - riparto" e "da ora in avanti potrò andare in tv e fare conferenze», ha concluso Sgarbi.

Fonte video La Ripartenza

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev