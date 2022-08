Soverato, ragazza chiede di essere pagata per il suo lavoro: il datore la prende a calci e la minaccia

(LaPresse) Presa a calci e pugni dal proprio datore di lavoro a cui chiedeva di essere pagata. L'episodio è accaduto a Soverato, località balneare in provincia di Catanzaro, e la protagonista è una ragazza nigeriana che ha ripreso l'accaduto in diretta sui social dove il video è poi diventato virale. La vicenda è stata poi rilanciata dal gruppo Facebook “Il pagamento? Poi vediamo-Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria”. Nelle immagini che riprendono quei momenti concitati la giovane si rivolge a un uomo a cui chiede "dove sono i miei soldi?". La risposta è brusca: «Non ti preoccupare, ci sono gli avvocati e adesso arrivano i carabinieri, qui è casa mia», poi seguono parolacce, insulti, calci e pugni.