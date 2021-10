(LaPresse) Alcuni manifestanti no green pass, questa mattina in presidio, al porto di Trieste hanno sfilato per le vie del centro della città, arrivando fino a piazza Unità al grido di «no green pass» e «vergogna». La piazza è presidiata da polizia e Guardia di finanza. Arrivati, i manifestanti hanno improvvisato un sit-in e si sono seduti in segno di protesta pacifica.