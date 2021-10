Alberto di Monaco spiazza tutti, ecco quando torna a casa Charlene: una bellissima notizia

LOLNEWS.IT - Charlene di Monaco ha di recente ufficializzato con uno straziante post su Instagram la morte del suo piccolo chihuahua, Ma è in arrivo una bella notizia per la Principessa: molto presto tornerà a casa, è stata fissata la data. Alberto anticipa il bollettino medico su People bloccando ogni altra speculazione sulla salute della moglie e sul matrimonio: «È in buona forma e il suo umore è migliorato», ha fatto sapere il Principe svelando che rimetterà piede in patria «molto prima del 19 novembre». Quella data segna la festa nazionale del Principato e i sudditi, dopo mesi di assenza, si aspettano che Charlene festeggi con lorE; all’orizzonte, poi, un altro possibile impegno per la coppia: parliamo del tour a Dubai in occasione dell’Expo. «È una decisione che prenderemo all’ultimo momento», ha commentato Alberto pensando anche al benessere di Jacques e Gabriella.

