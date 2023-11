Arriva il farmaco che allunga la vita ai cani

Si chiama LOY-001 ed è un farmaco che allunga la vita -o almeno promette di farlo- ai fedeli compagni a quattro zampe: un sogno per chi condivide la vita con un animale domestico e ne teme la morte, che arriva sempre troppo presto. Attualmente, gli studi hanno evidenziato che LOY-001 ha migliorato significativamente i parametri di invecchiamento clinicamente rilevanti nei cani di grossa taglia, tanto da ottenere un'approvazione -condizionale- da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense. Se tutto va bene, la terapia dovrebbe essere disponibile sul mercato entro il 2026 e sarà somministrata da un veterinario ogni 3-6 mesi, sotto forma di un'iniezione a lunga durata d'azione. Esiste una correlazione diretta tra le dimensioni del cane e la sua aspettativa di vita: in generale, le razze di taglia maggiore tendono a vivere meno a lungo. Ad esempio, cani come i mastini inglesi, i bullmastiff e gli alani, che sono di taglia grande, hanno una durata media di vita di soli che va dai 7 ai 10 anni. Al contrario, razze più piccole come il Chihuahua, il Barboncino nano e lo Yorkshire Terrier, vivono in media oltre 12 anni e spesso raggiungono l'adolescenza, quasi il doppio rispetto alle razze più grandi.

