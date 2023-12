Le attrazioni più criticate per le interminabili file d'ingresso: Italia nella black list

Quando si visita un monumento, una chiesa o un museo, non c'è niente di più frustrante di trovarsi in mezzo a una folla interminabile in attesa all'ingresso delle attrazioni prescelte. Alcuni luoghi turistici sono d’obbligo in un viaggio ma sempre e costantemente affollati, generando inevitabilmente lunghe code alla biglietteria e fornendo al viaggiatore un’esperienza da dimenticare. Questo fenomeno, a volte, può scoraggiare persino i turisti più perseveranti che, delusi dalle recensioni in rete, rinunciano alla visita culturale. Un recente studio condotto da hawaiianislands.com ha esaminato le reviews di oltre 10 milioni di turisti su Tripadvisor, focalizzandosi sulle lamentele riguardanti le code lunghe. In questa classifica, una destinazione italiana si è guadagnata un posto addirittura sul podio.

