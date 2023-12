Natale 2023: nuovi trend per colpire i parenti e consigli per evitare lo stress delle feste

Il periodo natalizio è dietro l'angolo, e con esso giunge l'atmosfera magica di città illuminate, dolci tipici e regali scartati con gioia. Tuttavia, per evitare lo stress delle corse dell'ultimo minuto, Nescafé e l'esperta di etichetta Elisa Motterle ci guidano attraverso i trend di Natale 2023, suggerendo un ritorno al rosso e all'oro tradizionali, abbracciando l'essenza delle Feste in famiglia. In più ci danno qualche indicazione su come evitare che le Feste diventino fonte di stress, nervosismo e malessere: ecco 4 consigli validissimi.

Foto Shutterstock, ufficio stampa; musica Korben