Affari Tuoi, «vaffa» al dottore dopo l'apertura del pacco: ecco cosa è successo

Nella puntata di Affari Tuoi del 28 febbraio è andato in scena un momento decisamente imbarazzante quando la moglie del pacchista in gioco ha pronunciato una parolaccia davanti a tutta Italia. O, almeno, ha cominciato a dirla ma poi si è trattenuta dal farlo. Ad ogni modo, tanti telespettatori si sono accorti chiaramente che la donna stava dicendo qualcosa che, in prima serata su Rai Uno, sarebbe meglio non pronunciare. Inutile dire che il motivo di tanta frustrazione è stato il risultato del gioco e la direzione che ha preso la partita dopo le proposte del dottore. Tanto che diversi fan del programma hanno commentato la scena sui social, anche empatizzando con lei. Ma cosa avrà mai detto la moglie del concorrente di tanto terribile? E per quale motivo in molti la stanno giustificando? Andiamo a scoprirlo insieme.

