Alex Belli e Soleil insieme in un programma tv? Ecco cosa ha chiesto il conduttore

Alex Belli e Soleil Sorge, dopo le scintille del Grande Fratello Vip 6, potrebbero tornare insieme in televisione e scontrarsi davanti alle telecamere di uno storico programma di casa Mediaset. Ecco chi starebbe pensando di riportarli insieme in uno studio televisivo.

Foto Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Moose from Bensound.com