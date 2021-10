Coldplay, live show in esclusiva su Amazon Music: «Sarà una notte speciale»

Amazon Music e i Coldplay hanno annunciato ai fan di tutto il mondo un'esibizione in esclusiva del nuovissimo album della band, Music Of The Spheres. Lo show sarà in livestream dalla Climate Pledge Arena di Seattle e sarà diretto da Paul Dugdale. Amazon Music permetterà ai fan di godersi lo spettacolo dal vivo, a casa o sui propri dispositivi mobili, a partire dalle 19 PDT (4 ora italiana) di venerdì 22 ottobre e replicando l'esibizione alle 19 di sabato 23 ottobre.

Foto Amazon Music; musica BenSound