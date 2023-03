Drag Race Italia arriva su Paramount+

EMBED

Drag Race Italia arriverà su Paramount+. L'annuncio è della stessa piattaforma, che ha fornito un'ulteriore anticipazione. Oltre che in Italia, il programma arriverà infatti anche negli Stati Uniti e in America Latina nel corso dell’anno. La notizia segue il recente annuncio di tre nuove edizioni di Drag Race in Brasile, Germania e Messico. Oltre a Global Drag Race All Stars, che sarà disponibile su Paramount+ quest'anno nei rispettivi paesi. «Drag Race è diventato un fenomeno globale e siamo stati onorati di essere presenti fin dall'inizio con il team incredibilmente talentuoso di RuPaul e World of Wonder. - ha dichiarato Chris McCarthy, Presidente/Ceo, Showtime/Mtv Entertainment Studios & Paramount Media Networks - Nell’espandere l'impronta globale di Paramount+, era importante riconquistare Drag Race nei mercati internazionali chiave costruendo anche una serie di competizioni interconnesse. Global Drag Race All Stars è come un Super Bowl mondiale per le Drag!».