Emma a Sanremo 2022 diretta da Francesca Michielin: «Felice e onorata di averla al mio fianco»

Emma è in gara al Festival di Sanremo 2022 con “Ogni volta è così”, scritto con Davide Petrella, che ne firma anche la musica insieme a Dario Faini. L’artista, postando uno scatto sui social, scrive: «Ogni volta è così. Canta Emma. Dirige l’orchestra Francesca Michielin». La salentina sceglie la collega cantautrice – seconda nel 2021 in coppia con Fedez – come direttore. «Quando Francesca mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione – dichiara Emma – Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante». «Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura». Da parte propria, Francesca Michielin spiega: «Torno in Riviera, ma in una veste inedita, quella di direttrice d’orchestra. Sono orgogliosa di condividere questa esperienza con Emma, un’artista che stimo da sempre».

Foto da ufficio stampa Parole & Dintorni; music Perception from Bensound.com