Fiorello, gaffe su Mina a Viva Rai2: «Sono due volte cretino»

Fiorello ha commesso una gaffe incredibile durante la trasmissione di Viva Rai 2, andata in onda il 25 maggio 2023, nel tentativo di celebrare il compleanno di Mina, una delle più grandi artiste della musica italiana. Tuttavia, il conduttore si è sbagliato clamorosamente poiché il compleanno della Mazzini non cade assolutamente in questo giorno. Come è avvenuto questo errore imbarazzante? E come ha reagito Fiorello quando si è reso conto del suo sbaglio? A svelare la verità è stato direttamente lui alla fine della puntata. Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo.

