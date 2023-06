Fiorello, scherzo in diretta ad Amadeus: ecco cosa fa con il microfono di Viva Rai2

Ormai lo sanno tutti: dopo il grande successo delle ultime 3 edizioni, Amadeus condurrà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo sa bene anche Fiorello, che non ha perso l'occasione di scherzare e giocare con il suo amico di vecchia data durante l'ultima puntata di Viva Rai2, ospitandolo negli studi di Via Asiago. Amadeus, ad inizio puntata, ha vestito i panni di Marco Mengoni (vincitore del Festival Sanremo 2023) e ha cantato il brano “Due vite”. A fine trasmissione Fiorello ha svelato che il microfono del conduttore non era spento e ha fatto sentire a tutti la vera interpretazione vera di Amadeus. «Quel microfono era acceso, quindi adesso sentiremo la versione cantata da Amadeus!», ha annunciato Fiorello con stupore dei presenti, autorizzando la regia a far sentire Amadeus che canta la canzone di Mengoni. Inevitabilmente l'audio ha causato le risate generali di tutti i presenti, soprattutto sugli acuti.

Foto Kikapress; music Korben