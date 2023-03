Gf Vip, la regia furiosa contro le tre finaliste: Oriana stupita dalle parole

La fine di questo Gf Vip è sempre più vicina: nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, infatti, è stato svelato il nome della terza finalista, che si aggiunge a quello di Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. A guadagnarsi un posto nella finale è stata a sorpresa Giaele De Donà. Le tre ragazze non sono riuscite a contenere la gioia per il risultato e per essere riuscite insieme ad arrivare fino alla fine del gioco. Il loro entusiasmo, però, è stato talmente alto che la regia è dovuta intervenire per chiedere più volte alle ragazze di fare silenzio. Ad alcuni utenti non è piaciuto il trattamento riservato alle ragazze: «Ma ci rendiamo conto di come le trattano? Peccato che per gli autori la squalifica non c'è», ha twittato un utente.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Moose from Bensound.com