GfVip, Antonella litiga con Luca per difendere Nikita: «Perché la provochi?»

Nella casa del Gf Vip, Luca Onestini e Antonella Fiordelisi si sono messi a discutere su Nikita. Le due ragazze ultimamente hanno stretto amicizia e Antonella si è sentita di difenderla dalle parole e dal comportamento ambiguo di Luca: «Se non ti interessa perché la provochi?», ha chiesto Antonella. Le accuse hanno innervosito Onestini, che ha cercato di controbattere. «Antonella ha litigato con Onestini difendendo anche Nikita, spero che voi nikiters ve ne siate accorte e possiate iniziare ad apprezzare Antonella!», ha scritto un utente sui social. «Antonella litiga con Onestini per difendere Nikita. Nikita dice alla Murgia che si è comportata male nella crisi tra Antonella ed Edoardo. Questa è l’Amicizia, non quella tra le spartane che a seconda di chi si trovano avanti cambiano disco», ha commentato qualcun altro.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music Dreams from Bensound.com