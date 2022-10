Gf Vip, dopo Elenoire a rischio anche Giaele? Ecco la frase incriminata detta davanti alle telecamere

Durante l’ultima puntata del Gf Vip, Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dopo un televoto flash per volere del pubblico, a causa degli atteggiamenti e degli insulti rivolti a Nikita Pelizon nel corso degli ultimi giorni. Per alcuni utenti, però, c’è un’altra concorrente che starebbe avendo gli stessi atteggiamenti discutibili: si tratta di Giaele De Donà. «Giaele associa Carolina alla sfortuna, perché nessun provvedimento per lei?” ha chiesto utente su Twitter, dopo aver visto il video in cui Giaele parla di rompere e buttare un oggetto toccato da Carolina Marconi che “non si sa mai che potrebbe portarmi sfortuna». «Spero che lo staff di Carolina richieda provvedimenti», ha twittato qualcun altro davanti all’episodio, «O pagano tutti o nessuno!», ha scritto qualcun altro.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, music Dreams from Bensound.com