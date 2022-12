Gianfranco Gallo al Teatro Ricciardi di Capua

Al Teatro Ricciardi di Capua Gianfranco Gallo incontra i ragazzi del laboratorio teatrale e racconta com’è nato lo spettacolo Quartieri Spagnoli. La commedia musicale ispirata alla Lisistrata di Aristofane, riprende le storie di uomini e donne che diventano personaggi di un’ opera pop, figure originali, nate dalla penna di Gallo, autore dello spazio immaginario che contiene l’intera città.

«Ho messo in scena Napoli per quella che è: un amalgama di Bene e Male, di commedia e di tragedia, di sceneggiata e del più raffinato Cabaret», confessa l’attore. Lo spettacolo, oltre allo stesso Gallo vede in scena Gianni Parisi, Lisa Imperatore, Salvatore Esposito, Matteo Mauriello, Alessia Cacace, Giusy Freccia, Michele Selillo, Giovanna Di Vincenzo, Nello Nappi, Antonio dell'Isola. «Mai più attuale poi è il tema della violenza sulle donne – continua Gallo – che nel mio spettacolo è quella che opprime le giovani dei “Quartieri Spagnoli”, violenza nella quale i loro stessi uomini nascono, vivono e costruiscono le loro vite sbagliate. Certo è che la cronaca ci dice altro, ci dice che le donne sono a volte i Boss, che hanno ruoli di comando nelle associazioni a delinquere e che forse sono più spietate degli uomini ed allora alle definizioni da poter dare alla mia Opera se ne aggiunge un’altra, quella di Favola».

Servizio di Dalia Coronato