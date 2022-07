Giuliano Sangiorgi ospite a sorpresa del Jova Beach a Barletta

(LaPresse) Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, è stato il super-ospite a sorpresa della data di ieri sera del Jova Beach Party a Barletta. Presentato sul palco da Lorenzo Jovanotti con un toccante monologo sull'amicizia, sono stati tanti i momenti straordinari e unici che hanno visto protagonisti i due amici. Giuliano ha infiammato subito il palco con un'esplosiva versione insieme a Jovanotti di “Estate” e poi a seguire un altro brano dei Negramaro, “Nuvole e lenzuola” e infine “Safari”. Al duo si è aggiunto poi anche Checco Zalone dove per la prima volta hanno cantato insieme con grande (auto)ironia “Lu pollu cusutu n’culu”, celebre parodia di Zalone in cui imitava i due artisti. E ancora insieme sulle note del brano del comico “Angela”. Poi con Gianni Morandi, Giuliano e Lorenzo si sono esibiti in una travolgente reinterpretazione di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte” e “C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”.