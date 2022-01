La sfida di FantaSanremo conquista anche gli artisti all’Ariston: ecco bonus, malus e novità 2022

Quando il countdown per il Festival di Sanremo 2022 è nei giorni più caldi si accende anche la sfida di ‘FantaSanremo’. Il gioco online, diventato fenomeno di massa nel 2021, torna con alcune novità e le caratteristiche che lo hanno reso virale. «Un team, 5 cantanti, un capitano», questo il claim che conferma la formula di un successo da milioni di partecipanti. Ogni Squadra di FantaSanremo vede schierati in campo cinque degli campioni in gara all’Ariston, con un capitano. E ciascun artista, in base al valore, può essere reclutato attingendo al budget disponibile di 100 baudi (la moneta fantasanremese). Super studiata è la lista dei Bonus e i Malus definiti nel regolamento e assegnati insindacabilmente dalla giuria. Il resto si gioca in campo. Ops, sul palco.

Foto FantaSanremo, Kikapress, ufficio stampa Rai; music Perception from Bensound.com