Listeria, sintomi e incubazione: ecco i cibi più pericolosi

Il batterio Listeria fa paura. In Italia scatta l’allarme Listeriosi dopo il focolaio che si è verificato in diverse regioni del Paese. I casi registrati sono tutti legati al consumo di wurstel contaminati, che sarebbero stati consumati crudi. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministero della Salute, richiamando i prodotti venduti dall’azienda Agricola Tre Valli, che ha avviato un richiamo precauzionale dei prodotti. Ma non sono di certo gli unici. Molti altri alimenti che ogni giorno troviamo sulla nostra tavola potrebbero rivelarsi pericolosi per la salute. Vediamo quali. Intanto la Listeriosi è un’infezione provocata dal batterio Listeria monocytogenes. Generalmente è legata al consumo di cibo contaminato. Il batterio responsabile di tutto ciò si trova abbastanza facilmente nel suolo, nell’acqua, nella vegetazione e nelle feci di numerose specie animali.

