Marcello Cirillo dopo l'incidente: «Sto benissimo»

(Adnkronos) - «Volevo ringraziare tutti voi che mi siete stati così vicini in questi due giorni. A volte si dice che i social sono freddi e inumani: io ho sentito una grande ondata di umanità e di affetto. Mi avete fatto compagnia e mi avete fatto sentire amato, ne avevo tanto bisogno. Sto benissimo. Grazie, vi voglio bene». A postare il video sui social è il volto noto di tanti programmi Rai Marcello Cirillo, che parla per la prima volta dopo il grave incidente d'auto che lo ha visto coinvolto nei giorni scorsi a Roma.

Era stato lo stesso Cirillo a dare la notizia via social, spiegando che la sua Smart era stata distrutta e ribaltata nello scontro con un camion sulla Cassia Bis, alla periferia di Roma. Il musicista e conduttore lo aveva condiviso nella speranza di rintracciare chi lo aveva aiutato a uscire dalle lamiere. «Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis -scriveva qualche giorno fa- mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall'altra parte della strada. Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato - aveva aggiunto - se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara».