Marco Mengoni: in un mese due sold out a Milano per il Mengoni Live 2022, si aggiorna il calendario

A solo un mese dall’annuncio del tour nei palazzetti, Marco Mengoni quadruplica gli appuntamenti in calendario a Milano: ‘Mengoni Live 2022’, infatti, registra già il tutto esaurito per la prima e la seconda data al Mediolanum Forum di Assago (5 e 7 ottobre). Il cantautore raggiunge, quindi, quota quattro appuntamenti nella venue meneghina con le repliche dell’8 e 10 ottobre. Ma il capoluogo lombardo non è l’unica città a vedere moltiplicare le serate del tour: anche Mantova ha raddoppiato (2 e 3 ottobre). Così come Roma, dove all’appuntamento del 21 ottobre si è aggiunto quello della sera successiva.

Foto di Andrea Bianchera da ufficio stampa; music Perception from Bensound.com