Sofia Loren come sta veramente? Sparita dalle scene, ecco cosa fa oggi

Sofia Loren è tra le più grandi attrici di sempre a cui l'Italia abbia dato i natali. Riconosciuta in tutto il mondo per la sua bravura, ha lavorato con i più grandi nomi del panorama cinematografico e vinto il suo primo Oscar nel 1960 diretta da Vittorio De Sica nel film “La ciociara”. La seconda statuetta arriverà nel 1991 come Oscar onorario proprio per la sua carriera. Oggi l'attrice è quasi scomparsa del tutto dalle scene, secondo alcune indiscrezioni risiederebbe in Svizzera, a Ginevra, ma spesso trascorrerebbe dei momenti in Italia, specialmente a Roma. L'apprensione del pubblico per il suo stato di salute è data ovviamente dalla sua età, ma durante una delle più recenti interviste, rilasciata nel 2021 all'American Association of Retired Persons, ha parlato della sua felicità nell'assaporare «le piccole cose». Tra i segreti di longevità dell'attrice ci sarebbe anche la dieta e l'alimentazione, fatta di pasta e verdure.

