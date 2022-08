Toscana, il sentiero delle meraviglie lungo il fiume dalle acque turchesi: dove si trova

La Toscana è una delle regioni più amate dai turisti vista la mole di paesaggi che vi si trovano e dove poter trascorrere qualche ora all’insegna del relax e della tranquillità della natura incontaminata. Tra i tanti luoghi da vedere ce n’è uno che merita di essere approfondito. Si tratta di un sentiero che scorre lungo il fiume dalle acque turchesi. Il suo nome è SentierElsa ed è una delle meraviglie italiane FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Se vai in Toscana, devi visitarla: è il simbolo più fotografato della Val d’Orcia