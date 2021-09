Venezia78 day 1: è il giorno di Pedro Almodòvar e Penelope Cruz

Al via la 78^edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia in corso al Lido dal 1 all'11 settembre. Il primo giorno è nel segno di Pedro Almodóvar che con Madres Parallelas torna alla kermesse in competizione dopo 33 anni. È anche il girono di Isabelle Huppert con Led Promesses e di qualche polemica per le difficoltà di accreditarsi per le proiezioni in sala. Crediti foto@Kikapress

