I Carabinieri della stazione di Serino hanno arrestato un 30enne destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Avellino.



L'uomo è accusato di aver abusato della condizione d'inferiorità fisica e psichica di una minorenne, costringendola in più circostanze a subire rapporti sessuali. Rintracciato e condotto in caserma, il 30enne è stato portato nel carcere di Avellino, dovendo espiare la pena di oltre 5 anni di detenzione per il reato di violenza sessuale aggravata.

Martedì 3 Gennaio 2017, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 13:41

