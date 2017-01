Martedì 10 Gennaio 2017, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 12:18

I carabinieri del Norm della compagnia di Mondragone sul tratto della Statale Domitiana che attraversa hanno denunciato in stato libertà per ricettazione e riciclaggio in concorso, due persone, un trentaquattrenne e un quarantaquattrenne del luogo.I militari dell’Arma, nel corso di un servizio volto alla prevenzione e repressione dei reati predatori sul Litorale Domitio, hanno bloccati i due nei pressi di un’area recintata di pertinenza della loro abitazione, al cui interno, sono state trovate cinque autovetture, un autocarro, varie parti meccaniche, lamierati e tappezzerie appartenenti a mezzi di diverse marche e modelli, il tutto risultato provento di furti perpetrati tra le province di Napoli, Cuneo e Benevento negli ultimi trenta giorni. Tra le auto figurano Audi A3, Nissan Juke, Audi Q3 e Volkswagen Polo.Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Mondragone, agli ordini del capitano Lorenzo Chiaretti.