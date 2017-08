Lunedì 21 Agosto 2017, 18:06 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 18:06

Paura in via Toledo per un bimbo di 7 mesi finito in ospedale. Il piccolo, N.M. originario di Giugliano, si trovava in braccio alla sua mamma che ha perso l'equilibrio per il pavimento stradale dissestato all'altezza del civico 352 dell'arteria pedonale su cui stava passeggiando la famigliola composta anche dal padre del bimbo che stava spiengendo il passeggino.La donna, che è stata soccorsa dall'ambulanza, ha dichiarato di essere caduta a terra a causa di alcune buche e dissesti sulla strada e pur tentando di proteggere il piccolo non è risuciuta ad evitarne l'impatto con la pavimentazione. Il bimbo è stato trasportato all'ospedale Santobono e, fortunatamente, ha riportato solo delle contusioni sl piedino per una prognosi di 2 giorni di guarigione per cui non ha necessitato di ricovero ed è stato dimessod ai sanitari intorno alle 16 di oggi pomeriggio.