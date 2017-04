Sabato 15 Aprile 2017, 09:25 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 09:25

PIANO DI SORRENTO. Erano appena scesi dal treno, quando i finanzieri li hanno fermati e perquisiti trovando nelle loro tasche circa 60 grammi di marijuana pronta a essere venduta ai giovani del posto: così è scattata la denuncia per due minorenni, entrambi originari di Sant'Antonio abate, sui quali pende ora l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.A individuarli sono state le fiamme gialle della tenenza di Massa Lubrense. Seconda la ricostruzione offerta dai militari, i due pusher hanno raggiunto Piano di Sorrento a bordo di un treno Eav. Appena usciti dalla stazione, però, sono stati individuati e perquisiti. Addosso avevano complessivamente 60 grammi di marijuana, probabilmente destinata a essere venduta ai tossicodipendenti della Costiera. In più, uno dei ragazzi portava con sé un coltello: di qui la denuncia anche per detenzione illegale di arma.Resta alta, quindi, l'attenzione delle forze dell'ordine sullo spaccio e sul consumo di droga in penisola sorrentina: fenomeni che hanno recentemente raggiunto dimensioni notevoli, come testimonia la raffica di arresti e di denunce messi a segno da finanzieri, poliziotti e carabinieri negli ultimi mesi.