Al Maschio Angioino tre giorni di sfilate, visite guidate e combattimenti

Giovedì 5 Gennaio 2017, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 18:16

Un storica "Befana" al Maschio Angioino. Dal 6 all'8 gennaio 2017 si anima il castello voluto da Carlo I d'Angiò all'insegna della storia, del mistero e dell'avventura. La Compagnia del Graal organizza il weekend dell'Epifania per andare alla ricerca del Sacro Graal, tuffarsi nel Medioevo in la collaborazione de "La Rosa e la Spada" e scoprire i nuovi ambienti riportati alla luce attraverso il continuo lavoro delle associazioni Timeline Napoli, Itinerari Video Interattivi e HK Adventure.Il giorno dell'Epifania i riflettori si accendono la mattina alle 10.30 con la sfilata medievale dei soldatini del Re ed l’ingresso di Alfonso I D’Aragona al Castello, in collaborazione con l’associazione “La Rosa e la Spada”. Saranno visibili armature e vestiario nella sala dell’armeria, tutte ricostruzioni di quelle dell'epoca di Alfonso I e Ferdinando I; si potrà assistere alle dimostrazioni di scherma medievale, con le tecniche tratte dai manoscritti del tempo nel cortile del castello, e osservare la suggestione delle armi giocattolo in epoca medievale. Inoltre, dalle 9:30 si parte alla scoperta con le visite guidate tematiche (anche in lingua straniera) che mirano a diversificarsi tra storia, esoterismo e avventura ma con unico comune denominatore: il legame con il Graal e i luoghi mai esplorati prima da nessuno.Una delle ultime novità è l'apertura di un percorso che conduce alle "due Cappelle" che si integra all'itinerario "La fortezza del tempo" che dagli spalti conduce ai sotterranei con una antica cannoniera: grazie al team di Timeline Napoli con Enzo De Luzio e Davide Lazzaro, dalle prigioni sarà possibile risalire una scala "segreta" che si spinge lungo la torre che conduce – attraverso due porte – alle Cappelle del Maschio Angioino (Info e prenotazioni 3317451461).Si potrà scegliere di visitare il Maschio Angioino partendo dalla base di originali ricerche "Graal tra storia e mistero" condotte da Itinerari Video Interattivi con Afro De falco e Salvatore Forte, in un percorso che racconta la storia e le leggende dall’Arco di Trionfo fino alla Sala dei Baroni (Info e prenotazioni 3483976244). Infine, sarà possibile andare all'avventura con un percorso speleologico a cura di HK Avventura con Mauro Palumbo e Mario Cristiano che condurrà i visitatori più temerari, attraverso un pozzo di 30 metri, alla base di una delle torri del castello (Info e prenotazioni 3317451461).