Un vasto incendio è divampato intorno alle 12 sulla collina Montegrillo, in via Panoramica: le fiamme si sono propagate sulla parete che digrada verso la frazione Miliscola. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e della Protezione civile Falco, sul posto con le forze dell'ordine che stanno coordinando le operazioni di spegnimento.



Gli operatori stanno tentando di limitare il fronte del rogo, alimentato dalle raffiche di vento. Lambiti dalle fiamme anche alcuni chalet e pub situati in via Panoramica. L'incendio ha distrutto finora una grossa fetta di vegetazione spontanea e di macchia mediterranea. Per precauzione poco fa è stato chiuso un tratto di strada. Solo poche settimane fa un altro rogo è divampato sul versante di Torregaveta mettendo a rischio l'integrità di alcune abitazioni.

Venerdì 18 Agosto 2017, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 15:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA