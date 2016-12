Notifica a sopresa da Equitalia: è il 22 dicembre ma il contribuente scopre di averla gia ricevuta il 26

Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra i "regali" meno graditi e senz'altro di maggiore effetto, quest'anno, un contribuente ha saputo di aver ricevuto da Equitalia una cartella davvero sui generis: anticipata, come si evince dalla schermata dell'estratto di ruolo resa nota dal commercialista Paolo Di Martino che insieme al collega Sergio Maria Bartoli assiste il malcapitato e da cui si evince l'avvenuta notifica della stessa ma in una data ancora da venire."Equitalia superefficiente!" ironizza infatti sul suo profilo Facebook Di Martino, spiegando che "non si finisce mai di imparare, oggi 22 dicembre abbiamo stampato un estratto di ruolo Equitalia di un cliente domiciliato allo studio. Bene, risulta una cartella notificata allo stesso il 26 dicembre 2016, cioe' tra 4 giorni, che efficienza...".Una brutta vigilia per il contribuente che naturalmente resterà anonimo. Caso unico ma forse neanche troppo di "notifiche preventive", come spiegano i due consulenti facendo notare che purtroppo in questo caso non c'è neanche da sperare si tratti di una bufala o di un hacker come accadde poco tempo fa con le presunte mail da Equitalia."Ovvero - spiegano i due commercialisti - siamo davanti ad una notifica dell’intenzione di notificare, una cosa francamente mai vista ma che è perfettamente in linea con quanto sta arrivando sulle scrivanie di tanti civilisti: è dei giorni scorsi il caso di un altro assitsito a cui è arrivata una cartella in cui è stato omesso l'invio dell'avviso bonario con sanzioni ridotte al 10% per passare direttamente alla cartella di pagamento, quindi con sanzioni maggiori ovvero al 30% ed argomentando circa un presunto pericolo per la riscossione".