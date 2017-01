Martedì 10 Gennaio 2017, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2017 21:34

MASSA LUBRENSE. Scenario insolito in penisola sorrentina, dove nel pomeriggio si è verificata un'abbondante nevicata che ha imbiancato le zone collinari. A Massa Lubrense, una spessa coltre bianca ha ricoperto le frazioni di Sant'Agata sui due golfi e persino la strada per Nerano, meta estiva di migliaia di turisti e di vip. Stesso discorso per i Colli di San Pietro, dove il ghiaccio ha creato più di un disagio lungo la strada che conduce a Positano e Amalfi, e per i Colli di Fontanelle, dove la piazzetta è stata presa d'assalto da giovani pronti a tutto pur di tornare a casa con un insolito selfie sotto la neve.L'ondata di gelo e maltempo ha creato non solo stupore, ma anche disagi: per domani, a Massa Lubrense, il sindaco ha ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Stesso discorso per Vico Equense, dove resterà off-limits l'istituto comprensivo "Filippo Caulino" di Moiano con le succursali di Arola e Sant'Andrea, e per Piano di Sorrento, dove il sindaco ha chiuso il plesso sui Colli di San Pietro. Per il resto si registrano guasti agli impianti idrici e problemi legati alle strade ghiacciate.