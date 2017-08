Lunedì 21 Agosto 2017, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 20:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

121 piedi, pari a circa 37 metri di lunghezza. Il Fair Lady, un gioiello del mare costruito nel 1815, non passa certo inossevato passeggiando lungo il lato vip del Molo Luise, quello in fondo alla celebre banchina di Mergellina.Non solo perché, con il suo stile senza tempo, questa imbarcazione di lusso colpisce lo sguardo anche dei neofiti. Ma soprattutto perché, per gli appassionati di monarchia, l'imbarcazione espone la croce del Royal Yacht Squadron. Il che, per gli habitué dell'upper class, sta a significare che a bordo viaggia un membro della famiglia reale inglese.La Croce di San Giorgio, in particolare, è un elemento che colpisce subito gli appassionati e che, del resto, ben si addice a questa limousine degli Anni Venti che stando a qualche indiscrezione di banchina sarebbe diretta a Sant'Angelo, senza un dubbio una delle destinazioni più fascinose del Golfo di Napoli.