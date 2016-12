Aperitivo prenatalizio stellato in via Fliangieri

Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2016 09:36

Se è vero che bon ton ed eleganza passano sicuramente per la tavola, ecco allora che anche a Napoli in centro città continua a crescere l'offerta di entertainment gastronomico e ristorazione d'alta gamma. Si chiama "Sancta Sanctorum" e da pochissimi giorni nel cuore di Chiaia ha aperto le porte ai napoletani più esigenti in fatto di palato e occhio. Distribuiti su tre piani, un bar degustazione e crudi, il ristó blu e minimal dandy, la terrazza in cristallo con vista Filangieri: i due rodati ristoratori Anteo Letticinio e Stefano Parisio hanno affidato all'architetto Gian Barbaro il disegno della location e allo star-chef Francesco Sposito la direzione di menù e carte vini.Il progetto promette di diventare un fiore all'occhiello non solo per i cultori della cucina stellata, ma anche per l'incoming turistico più esclusivo. Il risultato è ammaliante, intenso e il plauso entusiastico del folto parterre di amici e addetti ai lavori al vernissage la dice lunga: Mary De Pompeis, Fosca Tortorelli, Dario Tofano, Lula Carratelli, Maria Cristina Santoro, Agostino Cacace, Daniela Grazioso, Monica Sarnelli, Letizia Zinno, Gino Metafora, Donatella Bernabò e Genny Borriello.