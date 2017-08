Ha viaggiato contromano sulla Roma-Napoli in direzione nord causando monenti di paura tra gli automobilisti. È successo a Frosione, dove la polizia stradale ha bloccato una donna romana, di 67 anni, mentre stava percorrendo la corsia di emergenza. Gli agenti della Polstrada, con i segnali di emergenza e il faro in dotazione, sono riusciti farsi notare dalla conducente della vettura, intimandole di fermarsi. La donna si è fermata ma ha cercato di fare manovre potenzialmente pericolose. L'anziana, davanti ai poliziotti, è apparsa in forte stato confusionale e non ha saputo fornire indicazioni sul perché si trovasse contromano, non ricordando nemmeno il casello da dove aveva imboccato l'A1. Per questo è stata trasportata all'ospedale di Frosinone per accertamenti.

Domenica 20 Agosto 2017, 22:35 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 22:36

