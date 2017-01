Brindisi, fuori strada dopo la festa: lui muore, la moglie ferita

Domenica 1 Gennaio 2017, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2017 18:51

Un incidente mortale è avvenuto nella notte appena trascorsa sulla Statale 379 all'altezza della stazione di servizio Agip a Torre Canne, nel territorio di Fasano in provincia di Brindisi.A perdere la vita il 55enne Cosimo Nisi, di Ceglie Messapica. L'uomo, intorno alle 2, era alla guida della sua Citroen C3 in compagnia della moglie e probabilmente rientravano a casa dopo il cenone di San Silvestro quando, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada. Per Nisi non c'è stato niente fa fare. E' morto sul colpo.Sul posto si sono quindi portate ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e una pattuglia della Polizia Stradale. I sanitari hanno soccorso la moglie dello sfortunato guidatore trasportandola in gravi condizioni all'ospedale "Perrino" di Brindisi. Non ci sono altri mezzi coinvolti