Domenica 8 Gennaio 2017, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 19:39

Anas comunica che alle 18 ha riaperto completamente al traffico la strada statale 17 “dell’Appennino Abruzzese”, dal km 107 al km 134, nel tratto Roccaraso-Pettorano-Sulmona, in provincia dell’Aquila, in entrambe le direzioni. L'attività messa in atto dai mezzi sgombraneve e spargisale di Anas per pulire il piano stradale, dopo le temperature polari e la bufera dei giorni scorsi, ha permesso di riaprire l’arteria e permettere ai turisti bloccati nelle località sciistiche abruzzesi di far rientro nelle loro città.Già a partire dalle ore 14, inoltre, i mezzi sgombraneve Anas avevano pilotato centinaia di veicoli in uscita e in ingresso da Roccaraso. Dalle 18 in poi invece la totale apertura dell'intero tratto.Grazie all'intervento dei mezzi di soccorso stradale, numerosi i napoletani che hanno potuto far rientro soprattutto da Roccaraso e Rivisondoli. Più complicato per coloro che dimoravano a Pescocostanzo dove la coltre di neve ha raggiunto i due metri. Molti i concittadini ancora bloccati per via dei danni che il gelo ha provocato ai loro automezzi.