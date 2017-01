Ghiaccio e neve sulle strade: gli errori da evitare alla guida

Domenica 8 Gennaio 2017, 10:26 - Ultimo aggiornamento: 08-01-2017 11:16

Trovarsi alla guida in condizioni climatiche dipuò essere molto pericoloso. Cosa fare per evitare spiacevoli situazioni? Ecco alcuni consigli ed errori da non fare alla guida, pubblicati sul portale 3bmeteo.com- Sembrerà strano ma per partire su una strada innevata a volte è meglio disinserire il controllo della trazione. Il dispositivo è stato studiato apposta per ridurre la potenza ed evitare che le gomme slittino, ma in caso di neve questa riduzione potrebbe risultare troppo incisiva, tale da impedire la partenza. A volte può risultare conveniente partire innestando la seconda marcia invece che la prima. Ricordate inoltre di pulire la vostra auto dalla neve accumulata: ciò che resta potrebbe scivolare via durante la marcia cadendo sulle auto che vi seguono.- Una volta messi in moto ricordate tuttavia di inserire nuovamente il controllo della trazione, questo renderà la guida più sicura. La parola d'ordine alla guida è dolcezza. Evitate manovre brusche dosando freno, acceleratore e sterzo. In genere è consigliabile viaggiare con le marce alte ma a velocità ridotta. Ricordate di mantenere le adeguate distanze di sicurezza perché lo spazio di frenata si allunga. Per rallentare conviene scalare marcia piuttosto che frenare. In caso contrario agite dolcemente sul pedale, frenando preferibilmente prima di immettervi in una curva e non durante la fase di sterzata. In caso di arresto brusco meglio "pinzare forte" in maniera che l'Abs faccio a meglio il suo dovere. In discesa meglio sfruttare il più possibile il freno motore.-Ma la migliore arma resta sempre la prevenzione. Quindi informatevi sempre sulle condizioni meteo che incontrerete durante il vostro tragitto e soprattutto abbiate cura della vostra auto. Dotatela di gomme idonee alla stagione, munitevi di catene da neve e controllate lo stato dei freni ma anche dei tergicristalli e il livello dei vari liquidi.Ricordate che il ghiaccio vivo rappresenta l'insidia maggiore per un guidatore. Evitate in tal coso di frenare e procedete a passo d'uomo. Se in seguito ad una nevicata le strade non fossero ancora state pulite dagli spazzaneve, è bene rimanere nei "binari" lasciati dalle autovetture passate in precedenza. In questo modo si avrà un'aderenza superiore rispetto alla circolazione in mezzo alla neve fresca. Questo "effetto rotaia" è particolarmente utile per mantenere la traiettoria durante la percorrenza delle curve.