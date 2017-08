Catturato il piromane delle auto: in pochi giorni ne ha distrutte 25

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dalla polizia e sottoposto agli arresti domiciliari per avere appiccato il fuoco a 25 automobili. F. F., queste le iniziali del piromane romano, è stato posto sotto controllo dagli investigatori della polizia del commissariato Trevi, nel corso delle indagini scattate in seguito agli incendi, risultati dolosi, di alcune autovetture nella zona del centro storico.



Durante un appostamento nel mese di luglio, gli agenti in borghese hanno fermato per un controllo F.F. che si aggirava nei pressi di alcune macchine. Il giovane addosso aveva solo un accendino e nessun altro materiale incendiario, e di conseguenza era stato lasciato andare. Nelle ore successive però, a 10 automobili era stato appiccato il fuoco.

Grazie alle telecamere presenti in zona, i poliziotti hanno potuto accertare che l'uomo da loro controllato era lo stesso del filmato e così, eseguita una perquisizione a casa, hanno trovato gli indumenti indossati nella circostanza. In seguito ad ulteriori indagini su analoghi episodi verificatisi in zona, gli investigatori hanno riconosciuto sempre lo stesso colpevole ed il suo modus operandi. F.F. è stato quindi arrestato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Domenica 20 Agosto 2017, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2017 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA