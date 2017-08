Ubriaco al volante centra un'altra auto: morta Mary, aveva 20 anni. Grave la mamma

Domenica 20 Agosto 2017, 10:38 - Ultimo aggiornamento: 21 Agosto, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiamava, ma per gli amici e per i conoscenti era semplicementee aveva una grande passione: il calcio. È lei la vittima dello schianto avvenuto questa notte sulla provinciale 161 a San Secondo di Pinerolo (Torino).La Ford Fiesta su cui Mary viaggiava insieme alla madre 42enne, rimasta gravemente ferita, è stata urtata da un'Alfa Romeo 147 condotta da un meccanico di Vigone (Torino), anche lui ventenne, che è risultato positivo all'alcoltest ed è stato denunciato per omicidio stradale. L'incidente si è verificato intorno all'1:30. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire l'accaduto.